Dois homens são assassinados a tiros no bairro de Pau da Lima

O adolescente Carlos Daniel Pereira Conceição, de 16 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira, 28, na rua Meire Palmeira, em Pau da Lima. A morte ocorreu no mesmo dia em que a filha dele completou um ano de vida.

Carlos Daniel levou quatro tiros, distribuídos entre a testa e as pernas. Na mesma situação, o ajudante de pedreiro Cleivison Moreira Barbosa, 25, foi assassinado com sete tiros, sendo quatro tiros nas costas e os demais no pescoço, na coxa esquerda e nas nádegas.

As vítimas estavam juntas e foram assassinadas em via pública em frente à casa da mãe do adolescente. “A gente já espera por tudo. Chorar pela dor e continuar vivo”, declarou Luís Alberto Lima França, tio de Cleivison, que desconhece o motivo do crime.

Segundo ele, Cleivison era solteiro e morava com a mãe. Ele e Carlos andavam juntos. Um estojo de projétil calibre .40 foi encontrado próximo ao corpo dele pela equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e motivação são desconhecidas pela polícia.

Na madrugada do último domingo, 26, três pessoas foram assassinadas a tiros na Liberdade e oito ficaram feridas. Segundo a polícia, as vítimas, Alex Sandro Santiago Amorim de Jesus, 21, Sidnei Santos Nascimento, 25, e Fernando Silva Cerqueira, 30, eram os alvos.

O crime foi praticado por cerca de 10 homens que estavam em dois carros. Eles atiraram em Alex e Sidnei, na rua do Céu, e, em seguida, atingiram mais nove pessoas na rua Tenente Mário Alves. O DHPP investiga relação com o tráfico de drogas.

