Dois homens são amordaçados e mortos em Vila Canária

Dois homens foram encontrados mortos e amordaçados em um matagal, na manhã desta sexta-feira, 28, no bairro de Vila Canária, em Salvador. As vítimas – que tinham nos corpos, principalmente na cabeça e no tórax, marcas de disparos de arma de fogo – localizadas na rua Coronel Milton de Sá, por volta de 6h30.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os homens ainda não foram identificados. Informações coletadas pela Polícia Técnica constataram que as vítimas estavam amordaçadas com fitas de cor cinza na boca e com sinais de projéteis de calibre 12 e .40.