Dois homens morrem soterrados em Alto de Coutos

Duas pessoas morreram soterrados no bairro do Alto de Coutos, no subúrbio de Salvador, na noite desta quarta-feira, 4. De acordo com policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), uma encosta desmoronou atingido o imóvel onde as vítimas estavam. Uma delas era proprietária da residência e o outro trabalhava como pedreiro no local.

As vítimas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. Uma terceira pessoa, filho do dono do imóvel, também foi soterrado, mas foi socorrido sem ferimentos por moradores.



De acordo com a Defesa Civil de Salvador, um engenheiro vai retornar ao local do acidente na manhã desta quinta, 5. Ainda não há informações do que teria provocado o desabamento.

