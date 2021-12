Dois homens morrem em confronto com a PM em Cosme de Farias

Dois homens morreram durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. O confronto aconteceu por volta das 22h30 desta segunda-feira, 27, na localidade conhecida como Alto do Cruzeiro.

Segundo a polícia, uma equipe que fazia ronda no bairro foi informada sobre a presença de um grupo com cerca de dez homens armados na região. A viatura se deslocou para o local para verificar a denúncia e foi recebida a tiros, segundo a polícia.

Houve confronto e os bandidos tentaram escapar. Na fuga, uma dupla tentou fugir pelo teto de uma casa, mas acabou sendo atingida pelos disparos e caiu dentro do imóvel. Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram baleados no peito e levados pela PM para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde morreram.

Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38, uma pistola .380 e um saco com drogas, que aparentavam ser maconha, cocaína e craque, além de um celular. O material apreendido foi apresentado na Corregedoria Geral da PM-BA.

adblock ativo