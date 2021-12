Dois homens morrem em confronto com a PM; armas foram apreendidas

Dois suspeitos foram mortos durante uma ação das equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos (BTS), no bairro do Rio Sena, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles estariam envolvidos com o tráfico de drogas e com casos de homicídios. Outros oito homens, que estavam escondidos em um matagal, conseguiram fugir.

Os dois atingidos foram levados para o Hospital do Subúrbio, onde morreram. Com eles, foram encontrados uma metralhadora calibre 380, uma pistola calibre 9mm (uso exclusivo das Forças Armadas e da Polícia Federal), uma pistola calibre 40, carregadores e munições.

Ainda de acordo com a SSP-BA, guarnições da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi) já tinham entrado em confronto com o mesmo grupo antes da chegada da Rondesp BTS. A situação ocorreu neste domingo, 29, mas foi divulgada pela polícia nesta segunda, 30.

