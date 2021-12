Dois homens morrem em churrasco no Jardim Cruzeiro

Dois homens foram assassinados, no Jardim Cruzeiro, em Salvador, na noite de quinta-feira, 30. Segundo a Polícia Civil, o sapateiro Denilton Luz Soledade, 42, e o amigo José Gileno Santos, 30, foram mortos a tiros e golpes de facas enquanto participavam de um churrasco.

O duplo homicídio foi cometido por volta das 19h, na rua Anísio Gonçalves, em frente a uma igreja evangélica. Moradores relataram à polícia que ambos estavam sentados na calçada, próximo à casa de Denilton.

"Eu só queria entender o motivo de terem feito isso com meu irmão. Ele era um cara trabalhador, do bem. Só estava no lugar errado, na hora errada", lamentava, ontem, Denilson Luz Soledade, 50 anos, no pátio do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues depois de liberar o corpo de Denilton.

Atentado

De acordo com familiares do sapateiro, José Gileno, conhecido como Bi, já havia sido alvo de um atentado recentemente. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e a motivação do crime.

Denilton, que foi sepultado ontem à tarde no cemitério municipal de Paripe, trabalhava como sapateiro perto de onde foi assassinado. "Ele consertava tudo: sapato, bolsas e até bolas de couro. Era uma pessoa muito querida por todos", descreve o irmão Denilson.

O sapateiro deixa esposa e duas filhas adolescentes, de 14 e de 16 anos. "A mulher dele não teve condições nem de comparecer ao IML. Está chorando muito. O marido e as filhas deles eram tudo o que ela mais queria preservar nessa vida. Agora, o que resta para a gente é guardar as lembranças dos momentos bons e de alegria, como ele gostava", acrescentou o irmão de Denilton.

