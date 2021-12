Dois homens morrem e outros dois são presos em ação policial

Após denúncias, quatro homens foram localizados com armas de fogo, nesta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, no Alto do Cabrito e na localidade da Prainha, no Subúrbio Ferroviário, após denúncias sobre homens e mulheres traficando armados.

Nesta quinta-feira, 21, os militares receberam ajuda de transeuntes, que avisaram sobre movimentação estranha na Rua 13 de Maio, no Alto do Cabrito. Houve confronto no local e Alef Silva do Santos, 19 anos, acabou ferido. Alef foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta abordagem foram apreendidos uma pistola calibre 45, um revólver calibre 38, carregador e munições.

Já na tarde desta sexta-feira, 22, moradores informaram que havia um grupo praticando crimes na Prainha. Ao chegar no local, também houve confronto e três suspeitos foram alcançados. Um deles, ferido, também foi levado para o Hospital do Subúrbio, onde faleceu.

Fábio Plínio dos Santos, 29 anos, e Cristiano Gonçalves da Silva, 28, foram presos, ambos têm passagens por comércio ilícito de entorpecentes. Com o três foram encontrados uma pistola calibre 9mm, de uso das forças armadas, carregador, um revólver calibre 38 e munições.

adblock ativo