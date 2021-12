Dois homens morrem após ataque a bar em Sussuarana Velha

Mais de 26 tiros deflagrados, dois homens mortos e uma mulher ferida na perna. Este foi o resultado de um acerto de contas entre traficantes de drogas, na manhã desta terça-feira, 29, no final de linha da Sussuarana Velha.

Evilásio Santos Queiroz, 30 anos, e Anderson da Paixão Calasans, 19, foram executados com mais de oito tiros cada, às 10h40, dentro do bar de seu Santos, na Rua Marina Deiró Rocha, na localidade conhecida como Beco do Chapéu.

Eles tinham ido ao local na intenção de beber cerveja. Mas foram surpreendidos por um grupo de homens, assim que chegaram. Segundo testemunhas, ao ver Calasans, um dos suspeitos disse: "É de hoje que estamos te procurando". E a tirou na dupla.

No momento da ação, a dona de casa Maria Ferreira Sena, 32, tinha ido ao bar comprar um botijão de gás. Ela foi atingida na perna esquerda e levada ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, e não corre risco de morte.

Além das vítimas, outras pessoas estavam no estabelecimento, mas não foram feridas. "O dono do bar disse que um deles pediu uma cerveja e quando foi buscar, ouviu os disparos. Ele não viu nada, se escondeu", afirmou o delegado Alberto Schramm, do Departamento de Homicídios (DHPP). Conforme Schramm, ninguém soube informar a quantidade de criminosos. "Pela quantidade de tiros, foi no mínimo, duas pessoas", avaliou.

Eram amigos

Populares informaram que Anderson, também conhecido como Calasans, era morador da comunidade e Evilásio residia na Rua Manoel Bispo dos Santos, no Novo Horizonte. "Eles andavam juntos. Não sei se faziam alguma coisa errada, não. Quem vai falar alguma coisa, moça?", questionou um morador. Muitos curiosos acompanharam de perto o trabalho da perícia.

No entanto, evitaram dar mais detalhes sobre o crime, nem informaram quantos criminosos estiveram no local. De acordo com Alberto Scharamm, Evilásio deixou a cadeia em janeiro último. Ele estava preso por tráfico de drogas e teve a prisão preventiva relaxada. Nenhum suspeito foi preso, até a noite desta terça.

