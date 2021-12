Dois homens e um adolescente são detidos com arma durante blitz em Cajazeiras

Dois homens e um adolescente foram detidos em flagrante com uma arma, na noite desta quinta-feira, 1º, na avenida Dois de Julho, em Cajazeiras 11. O trio estava a bordo de um veículo que foi parado em uma blitz por policiais do Esquadrão Águia, durante operação conjunta com o Departamento Estadual e Trânsito da Bahia (Detran-BA).

Após abordagem ao carro, modelo Voyagem/Volksvagem, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições, cinco celulares, três relógios e R$ 26, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o comandante do Esquadrão Águia, major Roberto Assunção, o flagrante por porte ilegal de arma de fogo foi formalizado na Central de Flagrantes. O adolescente seguiu para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

