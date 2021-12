Dois homens considerados foragidos são presos em Salvador

O pintor Lucas Dantas Sampaio e Temístocles Oliveira dos Santos Filho, conhecido como "Téo", considerados foragidos das prisões de Amargosa e Lauro de Freitas, respectivamente, foram presos na segunda-feira, 12, em diferentes bairros de Salvador.

Lucas, que cumpria pena por roubo à mão armada há três anos, estava em uma casa onde morava no Pelourinho, no Centro Histórico. O pintor fugiu do presídio do município de Amargosa (distante 235 km de Salvador). Já Téo, que estava em regime semi-aberto por tráfico de drogas, foi capturado em uma casa no bairro de Itinga, após descumprir ordens da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas.

Investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) com apoio dos investigadores da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) reencaminharam os dois para as unidades de onde fugiram.

