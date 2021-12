Dois homens anunciam assalto em ônibus e são mortos

Dois assaltantes foram mortos durante um roubo a ônibus da empresa BTU, nesta sexta-feira, 14, pela manhã, na avenida Paralela, na altura do Bairro da Paz, sentido rodoviária. A dupla foi alvejada por um atirador, cuja identidade permanece desconhecida.

Identificados como Demerson Santos Silva e Paulo Henrique, os criminosos embarcaram no coletivo por volta das 8h30, na Estação Mussurunga. Mais de 40 passageiros viveram momentos de pânico dentro do ônibus, que fazia a linha Arembepe-Terminal da França.

De acordo com informações colhidas pelo delegado Alberto Schramm, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a dupla anunciou o assalto assim que o coletivo deixou a estação e ordenou que o motorista parasse o veículo na passarela do Bairro da Paz.

De posse de uma pistola, prossegue o delegado, Demerson ameaçava os passageiros, enquanto Paulo Henrique "fazia a limpa". "Segundo as testemunhas, Demerson xingava as pessoas de 'desgraça' o tempo todo. Inclusive, ameaçou uma mulher cujo bebê estava chorando", relatou.

Com a sacola cheia de pertences das vítimas, Demerson teria sido alvejado pelo atirador após descer do veículo, enquanto Paulo foi atingindo ainda na escada do ônibus. Conforme o delegado, algumas testemunhas disseram que o atirador já aguardava os assaltantes descerem do ônibus.

Revolta

Logo após os assassinatos, dezenas de moradores do Bairro da Paz cruzaram a passarela até o local do ocorrido para protestar contra as mortes dos dois rapazes,que, segundo a polícia, deveriam ser moradores da comunidade ao lado da avenida Orlando Gomes.

Segundo Schramm, os moradores acusavam policiais de terem matado a dupla e ficaram revoltados com a presença de viaturas das Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp). "Não precisava atirar. Se estavam roubando, tinha que prender", chegou a dizer uma mulher, conforme informou o delegado do DHPP.

