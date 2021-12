Dois foragidos por tráfico de drogas são presos no Uruguai

Dois homens que estavam foragidos da justiça foram presos nesta terça-feira, 10, no Uruguai. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais desconfiaram quando viram Carlito José de Jesus Júnior, 26 anos, e Ícaro Luz Cachoeira, 19, passando correndo no bairro.

Eles foram abordados e tentaram fugir, mas acabaram interceptados logo em seguida. Os dois tinham mandados de prisões expedidos por tráfico de drogas.

adblock ativo