Dois ficam feridos em acidente com ônibus no CAB

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta sexta-feira, 6, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). De acordo com testemunhas, o ônibus de placa OUS-6021 da empresa Integra parou em um ponto e o carro Meriva, de placa JPZ-4328, colidiu no fundo do veículo de transporte.

O motorista e uma passageira do carro de passeio ficaram feridos. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Ônibus

Um jovem morreu em outro acidente envolvendo um ônibus em Salvador nesta sexta. A ocorrência aconteceu no Calabetão. Na noite de quinta, uma mulher também caiu de um ônibus na Barra.

