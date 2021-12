Dois feridos do acidente na Barros Reis recebem alta

Dois dos quatro feridos que deram entrada no Hospital Geral do Estado após o acidente que envolveu dois caminhões na Av. Barros Reis receberam alta, segundo boletim da Secretaria de Saúde da Bahia.

Os pacientes liberados foram Genival R. de Jesus e Edson Santos. Ambos tiveram apenas escoriações. Ainda seguem internados no HGE, Paulo Sérgio Santos Sena, que sofreu uma fratura exposta e aguarda cirurgia, além de Luís Cláudio Leandro da Silva, que foi operado nesta tarde.

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 6, em frente ao Atacadão, entre um caminhão da Maratá e outro da Revita, empresa que atua na limpeza pública da cidade.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública, Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal (Sindilimp-BA), Edson Araújo, o motorista da Revita disse que desviou de um motociclista, que estava na contramão, e acabou colidindo na lateral do caminhão da Maratá, que estava parado para entrar no Atacadão. Segundo Edson, o veículo da Maratá estava estacionado em local proibido.

Após o choque, o baú do caminhão da Revita foi destruído e os trabalhadores que estavam no espaço caíram na pista. Carlos Alberto Rosário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista da Revita não teve ferimentos e foi levado para delegacia para prestar depoimento. Além dele, outros três trabalhadores estavam no veículo e saíram ilesos.

adblock ativo