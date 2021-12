Dois estelionatários são presos em flagrante no Cabula

Dois estelionatários foram presos em flagrante durante Operação Bloqueio no bairro do Cabula na tarde da quarta-feira, 23. Bruno de Oliveira Alves, 32 anos, e Frank Assis Nascimento, 20, foram abordados em um Citröen C4 prata.

Os dois estavam com R$ 2.600 e entraram em contradição referente à procedência do dinheiro. Ao verificar o celular de Bruno, a guarnição do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (Beptur) encontrou vários números de cartões de crédito, com validade e código de segurança. A dupla assumiu que realizava compras na internet com cartões de outras pessoas.

Os dois foram conduzidos à 11ª delegacia territorial.

adblock ativo