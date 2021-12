Dois envolvidos em morte de mulher na Soledade são presos

Hamilton Silva Santos, o "Belo", de 21 anos, e Alexsandro Jesus dos Santos, o "Alex", 26, foram apresentados nesta sexta-feira, 10, como dois dos autores do assassinato de Aline Aparecida, mais conhecida como "Cabelinho", 33. O corpo de Aline foi encontrado nesta manhã em uma cisterna coberta por concreto, no bairro da Soledade.

A dupla foi capturada na quinta-feira, 9, no prédio do antigo Sanatório Ana Nery, onde ocorreu o crime e onde Aline se abrigava. Com Alex, que já tinha passagem por roubo, e Belo, os policiais apreenderam quase um quilo de maconha.



Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi retirada do edifício na sexta-feira, 3, por sete traficantes que a torturaram com choques elétricos, alicate, facão, socos e pauladas. O corpo foi escondido na cisterna localizada nos fundos do imóvel.

Os outros cinco participantes do crime também foram identificados, ainda de acordo com a polícia. Um deles é "Wellington Piloto", gerente do bando do traficante conhecido como "Coruja", que faz parte do Almanaque do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A dupla presa fazia a segurança do bando. O crime foi motivado por um suposto furto de celular praticado pela vítima contra a companheira de "Piloto", que seria o mandante do crime.

Eles foram autuados pelos crimes de sequestro, tortura, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Encaminhados ao sistema prisional, ambos serão indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. A açao policial foi realizada por equipes do Grupo de Apreensão e Captura (Grac) e da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

