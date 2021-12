Dois dos três suspeitos de matar PM são identificados

A Polícia Civil identificou nesta quarta-feira, 20, um dos três suspeitos de envolvimento na morte do cabo Elias de Santana Souza, 47 anos, morto após reagir a uma tentativa de assalto na noite de terça, 19, na rua Pedro Gama, na Federação, em Salvador.

Diélio Cardoso Santos e o comparsa de prenome Talilson atiraram no PM, conforme o delegado Odair Carneiro, coordenador da força-tarefa que investiga o crime. Um terceiro homem, não identificado, dirigiu o carro usado pelos suspeitos.

Durante as diligências em busca do trio, policiais da Rondesp Atlântico prenderam dois suspeitos de integrar o mesmo grupo de Diélio e os comparsas.

Presos

Silas de Jesus da Silva, 28 anos, e Hilbete dos Santos Souza, 39, estavam em um imóvel no Alto de Ondina, onde os policiais apreenderam um revólver calibre 38, drogas, uma balaclava, dois radiocomunicadores, quatro balanças de precisão e embalagens para drogas.

O casal foi apresentado à imprensa ontem, no Departamento de Homicídios, e negou envolvimento com o trio. "Eu não entro em nada, estava em casa. Não matei ninguém. A droga é minha, mas a arma não", afirmou Silas. "Não tenho nada a ver com isso. Trabalho, sou técnica em enfermagem", afirmou Hilbete.

Cabo Elias estava na PM há 22 anos. Ele foi enterrado, nesta quarta, no cemitério Bosque da Paz.

