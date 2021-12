Dois de Paus do 'Baralho do Crime' é preso em São Gonçalo do Retiro

Apontado pela polícia como envolvido com o tráfico de drogas e homicídios, Anderson Souza dos Santos, o Baço, que ocupava a carta 2 de Paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foi preso nesta segunda-feira, 13, na Rua da Jaqueira, em São Gonçalo do Retiro, por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que cumpriam um mandado de prisão temporária contra ele.

Suspeito de dois homicídios, ocorridos em 4 e 7 de janeiro de 2015, Baço é o líder do tráfico no Brongo. Segundo o delegado Jamal Amad, ele é investigado por outros assassinatos cometidos naquela região.

A polícia apura também a participação dele no assassinato do soldado PM Luís Fernando Castro Andrade, cometido em abril de 2015, em Cosme de Farias.

