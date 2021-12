Dois de Julho é alvo de requalificação comercial

Após receber uma série de intervenções urbanísticas, entregues na última semana, o largo Dois de Julho, no centro da cidade, vai ser alvo de ações voltadas à requalificação comercial dos estabelecimentos localizados no entorno.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Bahia (Sebrae-Bahia), visa fortalecer o roteiro gastronômico e comercial do bairro, que conta com tradicionais espaços culinários e lojas especializadas.

Para tanto, cerca de 50 empresários e 250 feirantes e ambulantes receberão capacitação nas mais diversas áreas de atuação. As aulas, ministradas pelo Sebrae, deverão ter início ainda neste mês.

De acordo com a secretária titular da Semop, Rosemma Maluf, para execução do projeto, está sendo realizada uma pesquisa com moradores e clientes das lojas para identificar o perfil e os anseios do público.

"Este diagnóstico dos negócios será necessário para que, a partir daí, possam ser montadas capacitações estratégicas que serão feitas para aperfeiçoamento dos estabelecimentos do bairro", explicou.

As ações, segundo a secretária, também irão fomentar a prática de empreendimentos criativos, modelos de negócio ou gestão que fogem dos padrões tradicionais e focam em atividades, produtos ou serviços diferenciados, já que, na região, moram muitos artistas, artesãos e músicos.

Qualificação

Proprietário de um bar no local há mais de 20 anos, o microempresário Joelson Silva, 62, conta que há muito sente a necessidade da implantação de um projeto voltado aos comerciantes, sobretudo por se tratar de uma área próxima a pontos turísticos importantes.

"Como estamos muito envolvidos nas atividades do dia a dia, acabamos não tendo tempo para aulas. Estamos em um bairro central, temos muitos clientes estrangeiros, seria importante para o negócio se a gente pudesse receber algum tipo de qualificação", afirmou.

