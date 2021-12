Dois de Copas do Baralho do Crime é preso em barbearia de Cajazeiras

Um homem identificado como 2 de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foi preso, na tarde desta quinta-feira, 11, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Segundo informações da SSP, divulgadas na manhã desta sexta, 12, Danilo José de Jesus Silva, conhecido como "Haroldo", é suspeito de integrar uma quadrilha que agia no subúrbio ferroviário, com maior influência na região de Plataforma.

A prisão dele ocorreu quando guarnições da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) realizavam rondas pelo bairro e avistaram o homem entrando em uma barbearia, próximo ao supermercado Atacadão. Os agentes cercaram o estabelecimento e o suspeito foi detido. Ele possuía mandado de prisão em aberto.

Ainda conforme a polícia, "Haroldo" é suspeito de vender drogas, participar de homicídios no subúrbio, de roubos e de corrupção de menores. Ele foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi colhido o depoimento. Logo depois, foi encaminhado ao sistema prisional.

"Haroldo" foi localizado por policiais ao entrar em uma barbearia

