Dois corpos são encontrados na Via Regional

Dois corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 2, na Via Regional, no trecho entre os bairros de Castelo Branco, Águas Claras e Cajazeiras, em Salvador. As vítimas, um homem e uma mulher, estavam em uma área aberta, aparentemente usada para lixo, ao lado de uma oficina mecânica.

De acordo com a polícia, as vítimas foram mortas à tiros efetuados, aparentemente, há mais de 12h. O homem foi atingido no ombro e axila direito, no queixo e na nuca, além da perna esquerda. Já a mulher tinha sinais de perfuração no peito e no olho direito. Eles estavam sem identificação.

Inicialmente, a suspeita é que os corpos fossem do casal desaparecido de Jauá, que foi assassinado dentro de casa no último sábado, 31, mas a hipótese foi descartada pelo delegado Líbio Braga, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). "As fisionomias não batem. Consultei as fotos e não são eles", afirmou.

Os corpos foram removidos para a perícia, por volta das 9h20. O caso deverá ser investigado pelo DHPP.

adblock ativo