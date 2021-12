Dois corpos são encontrados em carro abandonado em Salvador

Duas pessoas foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã desta terça-feira, 13. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o veículo Ecosport, de placa NZC-9799, foi abandonado em uma estrada de barro na Travessa Pirajá, mais conhecida como rua da Alegria, em Porto Seco Pirajá.

Segundo funcionários de uma borracharia da região, quando eles chegaram por volta das 6 horas, o automóvel já estava parado no local. Eles disseram que um policial que passava na região estranhou a presença do carro no local e decidiu verificar, encontrando os corpos.

As vítimas ainda não foram identificadas. Segundo a polícia, elas foram mortas com disparos de arma de fogo. Policiais e peritos já estão no local. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas até o momento.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

