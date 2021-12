Dois casarões pegam fogo em Nazaré

Dois casarões pegaram fogo nesta quinta-feira, 8, na rua do Gravatá, Ladeira da Independência, em Nazaré. O incêndio começou por volta de 3h desta madrugada e as chamas foram controladas por volta de 6h, mas os bombeiros continuam no local fazendo o rescaldo. Também há preocupação com algumas paredes que correm o risco de desabar.



Os moradores dormiam no momento do incêndio, mas conseguiram sair dos imóveis. O morador Jorge dos Santos contou que não deu tempo de salvar nenhum objeto e eles escaparam apenas com a roupa do corpo. Uma mulher, não identificada, teve ferimentos leves. Os imóveis, de número 57 e 59 são divididos em vários quartos, que eram ocupados por cerca de 12 famílias. Não há informações sobre o número exato de moradores, mas a maioria das pessoas é de classe baixa.

Bombeiros realizam rescaldo de prédio cujas paredes ameaçam desabar

O Corpo de Bombeiros ainda não identificou o que provocou o fogo, que foi rapidamente propagado por conta dos materiais recicláveis (garrafas PET e plásticos em geral) que estavam guardados nos imóveis.



Por conta do incêndio, o trânsito ficou congestionado na região, de acordo com a Transalvador.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line

