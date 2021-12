Dois bairros ficam parcialmente sem energia por cerca de oito horas

Parte do bairro do São Rafael e a rua Monsenhor Sadoc, no Costa Azul, ficaram sem energia por cerca de 8 horas nesta sexta-feira, 20, em decorrência da chuva.

No Costa Azul, o fornecimento de energia foi afetado por uma árvore que caiu e atingiu quatro postes na rua Monsenhor Sadoc. Técnicos foram encaminhadas ao local e restabeleceram a energia em parte da rua. Não há previsão para que o fornecimento seja normalizado.

A assessoria da Coelba, não soube informar o que motivou a falta de energia em São Rafael, que está sem luz desde 7 horas desta sexta.

adblock ativo