Dois assaltantes são presos em operação da Polícia Militar

A Operação Apolo da Polícia Militar prendeu dois homens e recuperou veículos roubados, no bairro do Cabula, em Salvador. O caso aconteceu na manhã do último domingo, 3.

Os suspeitos haviam roubado um carro modelo Grand Siena, pela manhã, na Pituba. Com rastreamento, os militares localizaram a dupla criminosa no Cabula.

Jadson da Conceição Januário Araújo e Rafael Félix dos Santos foram capturados pela guarnição com o Gran Siena e outro automóvel, também roubado, além de um revólver calibre 32. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

adblock ativo