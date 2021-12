Dois ambulantes são baleados em avenida no Comércio

Um vendedor de água e um baleiro foram baleados por volta de 12h40 desta sexta-feira, 7, na avenida Estados Unidos, no Comércio. O crime ocorreu entre o banco Bradesco e a Cesta do Povo.

Segundo informações de populares aos policiais militares da 16ª CIPM, que atendeu à ocorrência, os ambulantes foram atingidos por um individuo armado após uma discussão.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado. Não há informações sobre o estado de saúde dos vendedores.

A PM realizou buscas na região no intuito de identificar e prender o autor dos disparos, mas até as 16h30 ninguém havia sido encontrado.

