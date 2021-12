Dois adolescentes são resgatados com vida após desabamento de casa em Plataforma

Dois adolescentes um de 13 e outro de 15 anos foram resgatados de um imóvel que desabou no início da tarde desta sexta-feira, 29, no bairro de Plataforma, em Salvador. As vítimas foram retirada dos escombros com vida. Para tranquilizar quem acompanhava o resgate, um dos adolescentes, ainda não identificado, acenou para as pessoas.

Ele foi levado para a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para os primeiros socorros. A vítima deve ser levada para o Hospital do Subúrbio.

O resgate foi feito por homens do Corpo de Bombeiros horas depois do desamento da casa na rua da Esperança.

Por volta das 14h40, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), confirmou que dois adolescentes foram resgatados. As vítimas foram levadas para unidades de saúde, mas o estado delas ainda não foi informado, nem registros de outros feridos. Os trabalhos já foram concluídos pelo CBMBA e pela equipe do Salvar. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

