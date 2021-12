Dois adolescentes são mortos em Salvador e em Candeias

Dois adolescentes de 16 anos foram assassinados na noite deste domingo, 21, no Vale das Pedrinhas, em Salvador, e em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os crimes aconteceram com uma diferença de 18 minutos. Primeiro, M.S.A foi baleado na rua Calmon, em Candeias. .

O outro jovem, M.S.D.J, foi executado por diversos homens armados. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), testemunhas disseram que o grupo já chegou atirando em direção do adolescente, que foi baleado em várias partes do corpo. Ele morreu na rua Kátia, no Vale das Pedrinhas.

Outro homicídio

A polícia também registrou outro homicídio na noite deste domingo. Um homem de identidade ignorada foi baleado na cabeça quando estava na travessa São Raimundo de Brotas, em Cosme de Farias.

Não há informações sobre a autoria e motivação das três ocorrências.

