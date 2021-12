Dois adolescentes são mortos e três ônibus incendiados em Pernambués

Dois adolescentes morreram a tiros no bairro dos Pernambués, durante esta sexta-feira, 13. À noite, três ônibus foram incendiados por moradores do bairro, em represália à morte de um dos garotos (confira vídeo abaixo).

Pela manhã, o adolescente Moisés da Silva Borges, de 15 anos, o Besouro, foi executado a tiros na Rua Escritor Edson Carneiro. A irmã dele também foi baleada ao tentar protegê-lo, mas já teve alta médica.

À tarde, outro adolescente, I.F.C, de idade não informada, morreu ao trocar tiros com policiais militares da 1ª CIPM (Pernambués), na Rua Nova do Vale, próximo ao Posto de Saúde Professor Humberto Castro Lima, segundo versão oficial.

Marcado para morrer

Besouro foi morto com seis tiros no tórax, costas, genitais e coxa, por volta das 11h30, quando retornava do Hospital Geral Roberto Santos, onde recebeu atendimento médico, após ser baleado na perna, horas antes.

Segundo a mãe dele, a dona de casa Rozilene Cordeiro da Silva, 42, por volta das 3h da madrugada, homens já haviam invadido a casa da avó do garoto , no Largo da Ventosa, final de linha do bairro, e tentaram matá-lo, mas ele conseguiu fugir.

Rozilene admite que o filho era usuário de drogas e tinha envolvimento com a criminalidade na localidade da Guine e pode ter sido foi morto por traficantes rivais. segundo ela, uma amiga dela já tinha avisado a Besouro do risco que corria. "Ela disse que tinha visto na internet o nome dele em uma lista para morrer. Ela contou a ele, mas ele riu”, contou a mãe do rapaz.

Ônibus queimados

À noite, cerca de 30 pessoas protestaram pela morte do adolescente I.F.C, ateando fogo em três ônibus da empresa Integra Plataforma, que fazia a linha Pituba/ Paripe.

Os veículos foram queimados - um apenas parcialmente - numa via marginal da Paralela que dá acesso ao bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas.

Segundo o major Sérgio Mercês, comandante da 1ª CIPM, por volta das 17h40, uma guarnição fazia rondas na localidade, quando foi recebida a tiros. No revide, o jovem foi atingido e morreu num matagal. Nenhum suspeito havia sido preso, até a noite desta sexta.

Dois ônibus são incendiados na avenida Paralela na noite desta sexta-feira. Leia mais no #portalATARDE | www.atarde.com.br | Vídeo do leitor #salvador Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jan 13, 2017 às 3:39 PST

