Dois adolescentes são apreendidos com drogas em carro de aplicativo

Dois adolescentes foram apreendidos na noite desta quarta, 3, depois de serem flagrados transportando drogas dentro de um carro do aplicativo 99 POP. O caso aconteceu na rua 20 de agosto - entre os bairros do Lobato e Campinas de Pirajá.

Os militares das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos encontraram 120 trouxinhas de maconha com a dupla de 16 e 17 anos. Eles ainda informaram aos policiais sobre uma casa, na mesma região, usada para guardar drogas.

Dois homens ainda não identificados fugiram quando a guarnição chegou no imóvel. Dentro da residência, foram encontrados mais 42 trouxas de maconha, 131 pedras de crack, 78 pinos de cocaína, 2 mil pinos vazios. Tinha também balanças, balaclavas (capuz) e um caderno com anotações do tráfico.

O motorista foi conduzido para para a delegacia e prestou esclarecimentos. Os menores foram encaminhados para Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas.

