Dois adolescentes de 14 e 17 anos desaparecem na Praia da Barra

Rafael Rodrigues Ventura, 14 anos, e Antônio Carlos da Costa da Silva, 17 anos, estavam jogando futebol com um grupo de amigos na areia da Praia da Barra, na noite desta sexta-feira, 26, quando a bola caiu no mar. Os dois e mais um outro adolescente entraram na água para buscar o brinquedo. O jovem não identificado retornou, mas os outros dois desapareceram na correnteza.

A Capitania dos Portos esteve no local, que fica em frente ao Barra Center, e realizou buscas até por volta das 2h da madrugada deste sábado, 27, mas os garotos ainda não foram localizados. O acidente foi por volta das 20h30.

As equipes do Núcleo de Mergulho do Corpo de Bombeiros Militar e o Graer estão no local, mas a chuva que atinge a cidade desde a madrugada está dando dificuldade as buscas. Até as 17h, não haviam novas informações sobre as buscas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

Jovens jogavam bola na areia em frente ao Barra Center, na av. Oceânica (Foto: Reprodução | TV Bahia)

