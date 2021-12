Doença já atinge 38% dos jovens entre 16 e 25 anos

O estudo feito pelo Ministério da Saúde demonstrou que 54,6% dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos têm HPV. Em 38,4% deles, o vírus oferece alto risco de desenvolvimento de doenças, como câncer.

Na maioria esmagadora dos casos, o sistema imunológico do infectado consegue, sozinho, acabar com o vírus em dois anos. O que preocupa os especialistas é que, mesmo sem apresentar os sintomas, a pessoa pode transmitir a doença aos parceiros.

De acordo com a pesquisa, 51% dos entrevistados pelo Ministério da Saúde não usam camisinha. Apenas 41,1% usaram na última vez que tiveram relações sexuais. O comportamento sexual de risco foi observado em 83,4% dos entrevistados.

A principal forma de contágio é por meio de relações sexuais desprotegidas, mas o vírus também pode ser transmitido por objetos contaminados, beijos e até durante o parto.

A arquiteta baiana Bruna* foi ao médico depois de sentir pequenos caroços na região genital durante o banho. “Fiquei assustada quando descobri. Cheguei a ter tontura quando ouvi que se tratava de uma doença sexualmente transmissível (DST). Como eu namorava, não usava preservativo nas relações sexuais. Hoje em dia eu uso sempre”, contou.

Estudo

Os pesquisadores coletaram amostras genitais e orais para determinar a prevalência do HPV, sendo cerca de seis mil mulheres e 1,7 mil homens. Foram analisados, ainda, fatores sociais e demográficos, saúde reprodutiva, consumo de drogas e DSTs. Descobriu-se que 16,1% da população avaliada já tinha alguma DST prévia ou apresentou resultado positivo para HIV e sífilis.

Os entrevistados são, majoritariamente, da classe C (55,6 %) ou D-E (26,6 %), seguida da classe B (15,8 %) e, por último, da classe A (2%). O estudo pretende criar um banco de dados para medir o impacto da vacinação.

Desde 2014, o Ministério da Saúde oferece a vacina a crianças e adolescentes no Calendário Nacional de Imunização. A imunização está disponível nos postos de saúde e deve ser aplicada antes mesmo do início da vida sexual – a partir de 9 anos para as meninas e 11 para os meninos.

Segundo o órgão, a vacina HPV Quadrivalente é segura e eficaz. Apesar de ser gratuita, o governo federal tem tido dificuldades de alcançar a cobertura vacinal ideal. No Brasil, apenas 8% dos municípios têm cobertura adequada, isto é, pelo menos 80% do público-alvo é atingido.

Na Bahia, apenas dois municípios estão dentro dessa porcentagem. Em contrapartida, 347 municípios baianos têm menos de 50% de adesão à vacina.

Bruna* acredita que precisa haver mais diálogo sobre o HPV e a imunização. “Durante a campanha, muitos pais não permitiram que as filhas tomassem a vacina porque achavam que ia incentivar o sexo. Fora do período de vacinação, eu não vejo ninguém comentando sobre o assunto”, relatou.

*Nome fictício

