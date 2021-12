Documentos perdidos no Réveillon devem ser retirados nos dias 3 e 4

Nas três primeiras noites do Réveillon de Salvador 2017, a Guarda Civil Municipal já encontrou cerca de 400 documentos. Segundo a prefeitura, a entrega de todos os documentos perdidos na festa será feita nos dias 3 e 4 de janeiro.

Ainda segundo o governo municipal, todos os documentos perdidos estão sendo catalogados para publicação, com a identificação dos proprietários, no site da Guarda Civil.

Os documentos poderão ser retirados na sede da Guarda, na avenida San Martin, ao lado do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, sempre das 8h30 às 17h30.

Os principais documentos encontrados na região da Praça Cairu são RG, CPF, título de eleitor, cartões de crédito e até crachás de identificação profissional.

Nenhuma documentação perdida pode ser entregue durante o evento por uma questão de logística. No ato da retirada, é importante que o proprietário leve algum tipo de identificação, além do boletim de ocorrência da perda do item.

