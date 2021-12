Documentos perdidos no Festival Virada Salvador podem ser recuperados

Os documentos e pertences perdidos durante o Festival Virada Salvador 2019 podem ser resgatados até o dia 11 de janeiro, das 8 às 17h, na sede da Guarda Municipal (GCM), na avenida San Martin, do lado do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães.

Durante os cinco dias de festa, foram encontrados 1.253 documentos perdidos, 200 deles já devolvidos. Para fazer a retirada, é necessário apresentar algum documento de identificação ou boletim de ocorrência.

A Guarda Municipal orienta que as pessoas consultem a lista dos documentos no site oficial da instituição, antes de se deslocarem para a sede do órgão.

Após o prazo final, os documentos que não forem retirados vão ser devolvidos para seus respectivos órgãos emissores.

Entre os documentos, estão RG, CNH e carteira de trabalho, além de cartões de crédito e do SUS.

