Documentos do período colonial são digitalizados

Uma mesa com fundo preto, uma câmera fotográfica DSLR T5-i e 110 mil libras doadas pela Biblioteca de Londres têm sido suficientes para a digitalização de documentos históricos do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb).

Com a contrapartida de disponibilizar as versões digitais na própria instituição inglesa e na Universidade Federal da Bahia (Ufba), o Apeb vem executando a ideia de proteger, com a digitalização, livros cartoriais do período colonial de Salvador, cidade que foi capital da colônia por 250 anos.

São mais de três mil livros datados de 1664 a 1889, de acordo com o coordenador técnico do projeto, Urbano Andrade. Segundo a historiadora e coordenadora de pesquisa do Arquivo Público, Rita de Cássia Rosado, nesses volumes estão registrados compras e vendas de propriedades (inclusive de escravos), heranças, procurações e partilhas de bens, entre outros atos públicos. "Registrava-se tudo nesses Livros de Notas dos Tabeliães", explica Rosado.

Para o doutor em história João José Reis, um dos maiores especialistas do mundo em escravidão negra, os documentos representam "talvez a mais confiável fonte para o estudo da história social e econômica da Bahia colonial e pós-colonial até o final do século XIX".

"Pesquisas nesse sentido feitas por estudiosos brasileiros e estrangeiros já demonstraram a riqueza desta fonte para o estudo da história da Bahia e suas conexões com o mundo atlântico, em particular a escravidão e o comércio de escravos", analisa Reis.

Urbano Andrade explica que o projeto é uma oportunidade de releitura dos escritos, também. Em uma dessas, a equipe de digitalização encontrou a história da ex-escrava Anacleta, que encontra a filha após anos de procura e a liberta.

Memória da Bahia

Outros documentos de igual importância podem ser vistos no Arquivo Público. Do passaporte de africanos escravizados (dos séculos XVII e XVIII) à carta que criou, em 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia, hoje Faculdade de Medicina da Ufba (Famed).

Dos boletins sediciosos da Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Búzios, aos autos da devassa (documentos judiciais) do mesmo fato histórico.

Três coleções, explica a diretora do Apeb, Maria Teresa Matos, são intituladas "Memória do Mundo" pela Unesco: além do documento de criação da Escola de Cirurgia, que terá um fac-símile entregue à Ufba, estão neste patamar os livros que registravam a entrada e saída de estrangeiros no Porto de Salvador entre 1855 e 1964 e os documentos do Tribunal de Relação do Estado do Brasil e da Bahia, instituição correspondente à atual segunda instância da Justiça.

Passaporte de negro trazido da África durante escravidão (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

