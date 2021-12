Documentos deixados no SAC totalizam quase 75 mil

Cerca de 74.912 documentos solicitados nas unidades do SAC na Bahia permanecem armazenados esperando resgate pelos proprietários. Entre eles, a carteira de trabalho e previdência social (CTPS) lidera com 32.010 represadas.

O posto do SAC na Barra tem 8.807 documentos. O posto da Paralela está com 4.848, e no Comércio são 4.304 documentos.

A carteira de identidade tem 25.465 registradas e a carteira nacional de habilitação (CNH), 9.306 dos documentos ociosos. Para Cristiana Souza, gerente do SAC da Barra, a permanência dos documentos pode ter diversas causas.

"Pode ser por achar ter perdido, depois encontra e, por isso, nunca vai buscar. Ou ainda fizeram solicitação quando candidatos de uma vaga de trabalho, mas por ter perdido na seleção, ou ter ingressado no mercado informal, não volta para buscar", aponta.

Bloqueio

Quem não for buscar o documento fica impossibilitado de realizar outra solicitação. É preciso ir até a unidade que realizou o pedido para fazer o resgate. Em caso de pessoas que mudaram para outros estados, a orientação é procurar o SAC para pedir o encaminhamento.

A carteira de identidade fica no SAC por seis meses e, depois, é recolhida pelo Instituto de Identificação Pedro Mello. A carteira nacional de habilitação permanece nas unidades por cinco anos, tempo de validade do documento, depois é entregue ao Departamento de Trânsito (Detran).

"Por orientação da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, não podemos descartar a CTPS, por isso, continuam acumuladas. Temos documentos represados desde o ano de 2002", relata a gerente Cristiana Souza.

