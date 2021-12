Documento reúne orientações para efetivar educação inclusiva

Um documento que traz orientações para professores de como fazer a educação inclusiva de fato acontecer para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação foi lançado, nesta sexta-feira, 7, pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia no auditório da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Barris), em Salvador.

Durante o lançamento, o secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, informou que o primeiro passo a ser dado será o trabalho das diretrizes da educação inclusiva de forma integrada, aproveitando a estrutura consolidada que já existe nos centros de atendimento especializado, como o Pestalozzi, a partir do levantamento do que acontece em cada escola.

“Com o envolvimento de todos os professores e profissionais que trabalham na área, vamos tratar o tema como uma política importante e não como algo periférico”, afirmou Pinheiro, que também anunciou um concurso público, previsto ainda para este ano, que contemplará professores e coordenadores pedagógicos especializados na área.

Além disso, o secretário acrescentou que o desafio consiste em tratar a educação inclusiva “com responsabilidade”, com o envolvimento dos municípios, para que as diretrizes possam fluir em todas as 1.282 escolas da rede estadual. “Nosso objetivo é tornar a educação inclusiva o centro das atenções da rede, não só em Salvador, mas em todos os Territórios de Identidade”, frisou Pinheiro.

A representante de pais de alunos com deficiência, Mirian Brito, 50, há 16 anos acompanha a sobrinha Narja Brito, de 26 anos, que estuda no Colégio Estadual Vitor Soares, na Ribeira. Mirian contou que, mesmo com todo o empenho da instituição em receber a jovem, sentia a necessidade de acompanhá-la nas aulas.

“É preciso uma atenção redobrada para esses alunos. Não adianta incluí-los com alunos ‘regulares’, sobre o domínio de apenas um professor na sala. Tem que haver uma forma de atender a cada necessidade, e eu espero que, com essa educação inclusiva, esse quesito seja cumprido”, disse ela.

Formação

Os primeiros passos, segundo o superintendente de políticas para a educação básica, Ney Campello, começam pelo campo da formação de professores, preparação física nas escolas para a acessibilidade e no campo de programas educacionais ofertados na rede.

“Não podemos pensar em educação sem oferecer condições iguais para que todos os estudantes tenham acesso ao serviço educacional. A educação inclusiva tem enorme relevância. Hoje o preconceito perdeu força e a gente percebe o quanto é necessário que a secretária pense estratégias e políticas”, apontou Campello.

Coordenadora

Para a coordenadora de educação inclusiva do estado, Patrícia Braile, as diretrizes qualificarão ainda mais o atendimento a esses estudantes.

“Este é um momento histórico porque há mais de 40 anos não se publicava um documento sobre a educação inclusiva no estado. Existia esta dívida com a sociedade. A partir de agora, vamos todos – Secretaria da Educação, escolas, centros – concentrar esforços para que as diretrizes se concretizem no cotidiano, com práticas pedagógicas inclusivas”, disse a gestora.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

