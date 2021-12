Documento na internet alerta para chuva forte em Salvador

Um documento atribuído à Defesa Civil de Salvador (Codesal) está circulando nas redes sociais alertando para a possibilidade de chuvas fortes na capital baiana. De acordo com o documento, que é assinado pelo diretor geral da órgão, Álvaro da Silveira Filho, meteorologistas preveem tempo fechado até a próxima segunda, 16.

Por conta deste cenário, o diretor da Codesal sugere que a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) mantenha uma equipe em estado de alerta.

A assessoria da Codesal confirmou neste sábado, 14, a autenticidade do documento, mas disse que a mensagem é enviada para os órgãos operacionais sempre que alerta de chuva na capital baiana. A Codesal ressalta que a previsão é de chuva moderada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê pancadas de chuva em Salvador neste sábado. O órgão também emitiu um alerta de chuva forte para a Bahia, sem especificar para que região, com descargas elétricas e rajadas de vento.

Inmet prevê chuva forte e com raios na Bahia (Foto: Reprodução | Inmet)

Já os meteorologistas do Climatempo dizem que a chuva forte deve atingir a região sul da Bahia. De acordo com o alerta emitido neste sábado, "a Zona de Convergência do Atlântico Sul vai manter a formação de nuvens pesadas nos próximos dias sobre o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais". A previsão é de chuva intensa nos próximos cinco dias com volume superior a 200 mm.

O Climatempo alerta que o mau tempo deve afetar a região cacaueira da Bahia, Chapada Diamantina, inclusive o município de Lajedinho, onde um temporal causou 17 mortes e deixou centenas de pessoas desabrigadas. Segundo a entidade, "há grande risco para alagamentos e até mesmo enchentes".

Confira a previsão da meteorologista Josélia Pegorim para a Bahia

Da Redação

