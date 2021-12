Docente é achado morto com pés e mãos amarrados em Amaralina

Mais um homem foi achado morto dentro de casa em Salvador. Policiais encontraram o corpo do professor Deodarkson Aparecido Rêgo Pereira, 45 anos, nesta segunda-feira, 14, dentro de seu apartamento na rua Visconde de Itaborahy, em Amaralina.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a vítima estava com as mãos e pés amarrados, o que indica que ele foi assassinado. A perícia ainda vai indicar as causas da morte, mas uma faca foi encontrada ao lado do corpo.

Também não há informações de quando Deodarquison foi morto. O corpo foi encontrado em estado de gigantismo. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Barra

Este foi o segundo homem encontrado morto em menos de 24 horas. A outra vítima foi o engenheiro Sérgio de Brito Domingos, 59 anos. Ele foi achado morto dentro do banheiro do seu apartamento no bairro da Barra. O criminoso teria chegado junto com Sérgio na noite deste domingo, 13.



Horas depois, vizinhos ouviram um barulho e avistaram o suspeito tentando fugir com o carro e objetos da vítima. O corpo de Sérgio foi localizado em seguida com marcas de facadas.

