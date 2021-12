Doação de sangue deve ser realizada antes de imunização contra febre amarela

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) está convocando a população para doar sangue antes de se imunizar contra a febre amarela, na campanha prevista para começar no dia 19 de fevereiro.

Uma das restrições da vacina é ficar sem doar sangue por quatro semanas – período em que o vírus atenuado permanece na corrente sanguínea. A Fundação Hemoba visa reduzir o número de candidatos inaptos.

A fundação pretende reforçar os estoques para continuar atendendo com segurança e qualidade a demanda de hemocomponentes das unidades de saúde do Estado, sobretudo no período das festas populares e Carnaval. A diretora de hemoterapia da instituição, Iraildes Santana, reforça: "Aquecemos as campanhas neste período, quando já experimentarmos uma redução nas doações".

Situação crítica

Segundo dados da fundação, o crescimento de bolsas coletadas com o passar dos anos não tem sido suficiente para suprir as necessidades do estado. Em 2015, foram 104.317 bolsas, e em 2017, devido à intensificação das campanha, 116.013.

"A necessidade atual no Hemocentro Coordenador para suprir a demanda e garantir o estoque de sangue é de 250 bolsas por dia. Hoje, conseguimos coletar, em média, apenas 100".

O voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg, estar alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por responsável legal e apresentar documento original com foto.

