Doação de materiais recicláveis vai ajudar o HAM

Quem deseja descartar materiais como como lâmpadas fluorescentes compactas, equipamentos de informática e óleo de fritura usado, papéis, plásticos, vidros e metais pode realizar o descarte entre os dias 17 e 21 de setembro no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A campanha CAB+Verde vai recolher os itens, que serão doados à Cooperativa Camapet e convertidos em desconto na conta de energia do Hospital Aristides Maltez.

A ação é uma iniciativa da Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (Sucab), em parceria com a Coelba e colaboração dos servidores que trabalham no Centro Administrativo. Duranate a campanha, lâmpadas fluorescentes queimadas também poderão ser trocadas por outras novas, desde que o servidor esteja adimplente com a Coelba e não tenha participado do Projeto Energia Verde nos últimos quatro anos.

