DNA investigativo de A TARDE diferencia notícia

A TARDE está entre os jornais mais premiados do país. São 51 grandes prêmios só de reportagens, e há ainda os de design gráfico e os empresariais.

O jornal recebeu três prêmios Esso, o mais importante do jornalismo brasileiro, um Vladimir Herzog de Direitos Humanos, um Cláudio Abramo e dois prêmios nacionais Tim Lopes de Jornalismo Investigativo.

O jornalista Walfrido de Moraes ganhou o Prêmio Esso (Jornalismo Regional), com a reportagem Apito de Nazaré é grito de dor, publicada em 29 de dezembro de 1962.

Já o jornalista Marconi de Souza, em 1998, recebeu o Prêmio Esso de Jornalismo Regional com a série sobre o Golpe das liminares. Em 2003. A TARDE voltou a ganhar o Esso Nordeste, com a série Grampos ilegais na Bahia, coordenada pelo jornalista Ricardo Noblat. Com este mesmo trabalho, o jornal foi o primeiro do Norte/Nordeste a receber prêmio da Inter American Association Press, nos EUA.

Em 1987, a série Salvador, cidade invadida, escrita pelo repórter Júlio César Lobo, foi um das sete vencedoras do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, instituído em 1979.

Continuidade - Mas o trabalho do jornal em outras áreas, além do hardnews, também foi destaque em vários períodos da trajetória do diário.



Em 1995, por exemplo, A TARDE Cultural foi escolhida pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) como o melhor veículo de divulgação cultural do País.



"O que chama a atenção no caso de A TARDE é que o reconhecimento do trabalho através de prêmios não é pontual. Há uma continuidade no construir-se como referência", destaca o editor-chefe Ricardo Mendes, que recebeu duas vezes o Prêmio Nacional Tim Lopes de Jornalismo Investigativo.

Em 2003, Mendes produziu com as jornalistas Suzana Varjão e Rosana Zucolo o caderno especial Nos jardins da infâmia.

Em 10 de dezembro de 2006, com a série de reportagens Exploração sexual infanto juvenil - o silêncio contra os inocentes, o jornal foi premiado novamente na 3ª edição do Tim Lopes, trabalho também dos repórteres Katherine Funke, Eder Santana e Jane Fernandes.

Consciência Negra - O caderno Produtores de Owó, criado e editado por Cleidiana Ramos, ganhou o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo Nacional.

A publicação, de 20 de novembro de 2009, integra projeto editorial do Dia Nacional da Consciência Negra e é utilizada pela rede de ensino.

