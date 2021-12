DJ anima banhistas em 'prévia' do Carnaval no Porto da Barra

Uma verdadeira prévia do Carnaval de Salvador movimentou o Porto da Barra no final da tarde desta quarta-feira, 2, quando o DJ Maroca levou sucessos da música baiana para quem estava no local.

Um vídeo que circula das redes sociais mostra os banhistas formando uma 'pipoca' dentro do mar, e seguindo o som do DJ em um dos principais pontos turísticos da capital baiana.

Marcos César Ramos Brito, o DJ Maroca, fez a multidão dançar e cantar sucessos como "Chicleteiro eu, Chicleteira ela", interpretada por Bell Marques, assim como músicas de Durval Lelys e Léo Santana, entre outros artistas. O som foi colocado dentro de um caiaque pelo DJ.

adblock ativo