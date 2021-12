Divulgados nomes de envolvidos na morte de PM durante assalto na Pituba

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou no início da tarde desta quarta-feira, 25, os nomes dos envolvidos na morte do policial que foi assassinado durante o assalto à Farmácia Drogasil, no bairro da Pituba, no último dia 17.

De acordo com informações da SSP, Vitor Santos da Silva Pires, 21 anos; Sílvio Manuel Jesus da Hora, 21; e Fabiano Silva da Paixão, 19, são os responsáveis pela morte do sargento da Polícia Militar Aldo Carvalho Santos.

Ainda segundo o órgão, os pedidos de mandado de prisão, realizados pela Força Tarefa da Segurança Pública, que investiga crimes cometidos contra policiais, já foram acatados, tornando os acusados foragidos da Justiça.

adblock ativo