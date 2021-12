Divulgado retrato falado do suspeito de matar sonoplasta

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira, 6, o retrato falado do suspeito de matar o engenheiro de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, durante assalto ocorrido, no domingo, 4, no bairro do Saboeiro.

O suspeito é um homem negro, aparentando entre 22 e 23 anos, magro, medindo cerca de 1,65 m e de olhos escuros. Naquele dia, o assaltante usava camisa pólo vermelha, bermuda, sandálias e boné branco.

Um retrato falado do criminoso foi divulgado, pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que, em conjunto com a 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), apura o crime. A delegada Francineide Moura, titular da unidade, disse que o retrato foi confeccionado com base em informações fornecidas pelas testemunhas já ouvidas. A polícia também está à procura de outros dois homens que participaram do latrocínio.

Ainda segundo a delegada, uma das testemunhas disse que viu o momento em que José Fernando era apalpado pelo ladrão e reagiu quando este tentou levar sua mochila. O engenheiro teria não só segurado a bolsa, mas colocado também a mão sobre a arma do criminoso, que recuou um passo e disparou um tiro contra o rosto da vítima, que morreu, na segunda-feira, 5, no Hospital Geral Roberto Santos.

A polícia informou ainda que os ladrões, que já tinham atacado outras pessoas nas imediações, fugiram a bordo de um Fiat Palio Weekend, roubado no dia 2 de outubro, em Jaguaribe. Eles levaram o celular e a mochila do engenheiro de som, além do celular, relógio e a corrente de outras vítimas.

