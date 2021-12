A Polícia Civil divulgou na tarde desta segunda-feira, 31, o retrato falado do suspeito de ter matado a estudante de medicina Marianna Oliveira Teles, 21, na noite de sábado, 29, na rua Coronel Durval Mattos, Costa Azul. O suspeito, um homem negro com aproximadamente 25 anos e altura entre 1,65 e 1,68 m, teria atirado na jovem durante uma tentativa de roubo.

Segundo a delegada Andréa Ribeiro, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH-Atlântico), a imagem foi feita baseada no depoimento de outra vítima, um vendedor que teve o carro, um GM Cruze branco (placa OUI-5413), roubado pelo suspeito logo após ele atirar na estudante. O veículo ainda não havia sido localizado nesta segunda.

De acordo com Andréa Ribeiro, o rapaz disse ter sido abordado no cruzamento das ruas Professora Helena Fonseca com a Artur de Azevedo Machado (transversais da Coronel Durval Mattos). "A vítima alegou que ele (o suspeito) estava nervoso, possivelmente sob efeito de drogas. Inclusive, teria dito que o mataria", afirma a titular.

A delegada disse ainda que Marianna foi baleada ao tentar correr em direção ao prédio onde mora o namorado, Jaime Vieira. Ela ainda tentou interfonar, mas não foi atendida porque ele estava em outra ligação.

As imagens das câmeras de segurança do local, onde ocorreu o crime, foram coletadas pela polícia e vão auxiliar nas investigações [veja abaixo].

Andrezza Moura e Redação Divulgado retrato falado do suspeito de matar estudante

