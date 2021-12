Divulgado retrato falado do acusado de roubar R$ 150 mil em saidinha bancária na Pituba

A delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), divulgou na manhã desta quarta-feira, 8, o retrato falado do homem que assaltou e baleou o empresário Luiz Antônio Silva Góes, 50 anos, nas imediações do shopping Max Center, na Pituba, na tarde desta terça-feira, 7. Luiz foi baleado na perna e teve roubada a quantia de R$ 150 mil. A vítima está internada no Hospital Português.

O retrato falado foi elaborado pela Coordenação de Topografia, Modelagem e Desenho, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que segundo o depoimento do empresário, era um homem alto, moreno, usava óculos escuros, com cabelo e barba. Ele ainda contou que o criminoso estava armado com um revólver calibre 38, mas a perícia ainda precisa confirmar. Luiz Antônio estava acompanhado da mulher no momento da ação criminosa, que também cedeu depoimento à delegada. O dinheiro sacado pelo casal seria para pagamentos de prestadores de serviços de sua empresa, uma produtora de vídeos.

Disque Denúncia Disque Denúncia

A abordagem do assaltante foi rápida: logo quando Luiz Antônio saiu do banco e chegou ao seu veículo, o criminoso aproximou-se da janela com a arma e pediu que entregasse o dinheiro, como Luiz demorou a atender, o assaltante puxou a mochila de dentro do carro, atirou e fugiu.

A delegada Maria Selma já está analisando as imagens, que, segundo ela, deixam clara a presença de uma outra pessoa envolvida no crime. Esse segundo suspeito estaria em uma moto aguardando o retorno do comparsa para fugir. De acordo com Maria Selma, ela vai interrogar outras pessoas que, além do próprio casal, sabiam do saque.

adblock ativo