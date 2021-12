Divulgado retrato falado de suspeito em assassinato no Imbuí

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 5, o retrato falado de um dos suspeitos de ter participado do roubo que resultou na morte do administrador Felipe Rauta Cabral, 25 anos, na madrugada do último sábado (dia 1º), no Imbuí.

O retrato falado é do homem suspeito de ter levado a estudante de jornalismo Aymée Francine Leite Brito no carro da vítima [Hyundai HB20 branco] após o assalto. A estudante, que estava com Felipe quando ele foi abordado pelos criminosos, foi deixada na Estação Pirajá.

O suspeito é de cor parda, magro, mede cerca de 1,83 m, aparenta ter mais ou menos 30 anos e tem olhos castanho-escuros, conforme retrato falado feito pelo Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

No dia do crime, ele estava com a barba por fazer e usava camisa polo de cor laranja e vestia calça jeans. "Não é um rosto desconhecido da polícia. Tem características que nos dão a impressão de já o termos visto antes. Vamos agora revirar os arquivos de fotografias da Polícia Civil e da Polícia Militar para tentar identificá-lo", afirmou a delegada Rogéria Araújo, titular da Delegacia da Boca do Rio (9ª DT).

Depoimento

Segundo pontuou a delegada Rogéria Araújo, o retrato falado foi solicitado após o segundo depoimento prestado pela estudante, que deu mais detalhes com muita segurança.

Em depoimento prestado à polícia, Aymée Francine Leite Brito afirmou que o suspeito possui um falha no dente [uma parte do dente sobreposta].

A polícia trabalha com a versão de que dois criminosos participaram do crime, mas não descarta a possibilidade de ter uma terceira pessoa envolvida, conforme avaliou a delegada Rogéria Araújo. O homem suspeito de ter atirado no administrador fugiu no mesmo automóvel em que chegou, um Fox vermelho.

Ainda conforme a delegada, a amiga da vítima afirmou não ter tido contato com o atirador, mas notou que ele estava muito agitado, como se estivesse sob o efeito de drogas.

Já o homem do retrato falado estava muito tranquilo e procurou acalmá-la. "Ela perguntou se corria risco de ser violentada e ele garantiu que nada iria acontecer com ela", afirmou a titular. Além disso, ele ficou surpreso ao ouvir o tiro.

O major Gabriel Neto, comandante da 39ª CIPM (Boca do Rio), disse que operações policiais têm sido feitas em locais de acesso ao Imbuí e o policiamento foi reforçado na área. A polícia solicitou ao DPT e aguarda o resultado da coleta de digitais do veículo de Felipe, o Hyundai HB20, para identificar o suspeito, bem como a análise das imagens de câmeras de segurança do local do crime.

Moradores pedem paz

Assustados com seguidos casos de violência, moradores do Imbuí irão realizar uma caminhada pela paz. O ato está programado para o próximo sábado, às 16h, pelas ruas do bairro. Em menos de 20 dias, três pessoas foram mortas a tiros.

Uma comunidade em uma rede social, criada no dia 2 deste mês, convoca os moradores a vestirem branco na passeata. Até a terça, 4, cerca de mil pessoas tinham confirmado presença no ato público.

