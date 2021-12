Divulgado retrato falado de suspeito de estupro em São João do Cabrito

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 27, o retrato falado de um homem suspetio de assaltar e estuprar uma mulher em São João do Cabrito (Subúrbio Ferroviário de Salvador, no dia 16 de maio, O crime aconteceu na casa da vítima.

A foto mostra um homem que, segundo análise da polícia, aparenta ter 28 anos, cor parda, cerca de 1,72 m de altura e cabelos crespos.

A mulher contou que o homem segurava a arma com a mão esquerda, o que indica que seja canhoto. Ela não soube descrever o segundo envolvido.

Disque-Denúncia Disque-Denúncia

Assalto e estupro

A vítima disse à polícia que foi abordada por dois homens na porta de sua casa, um deles armado com uma pistola. Ela foi obrigada a entrar no imóvel e manter relações sexuais com um dos criminosos equanto o outro procurava dinheiro pela residência.

Foram levados R$ 9 mil, provenientes da venda de bilhetes de uma rifa. A polícia acredita que os suspeitos deveriam saber da existência da quantia, pois, a mulher revelou que um dos autores gritou: "sua hora é agora, você vai dizer onde está o dinheiro, é agora ou nunca”.

adblock ativo