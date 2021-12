Divulgado retrato falado de suspeito de estuprar médica

A Polícia Civil divulgou, na manhã deste domingo, 17, o retrato falado do suspeito de ter estuprado uma médica do Hospital São Rafael. Ela foi abordada quando estava no estacionamento Well Park no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

O homem "é negro, tem 1,70 cm de estatura, boa oratória e esclarecido, demonstrando bom conhecimento geral", informou a médica em depoimento à polícia.

O criminoso entrou no estacionamento trajando jaleco branco e estava armado. Ainda segundo a médica, ele "parecia não saber dirigir, pois a obrigou a ficar no volante, indicando o roteiro que ele deveria seguir". No entanto, a vítima não soube descrever o itinerário.

Durante o depoimento, a médica disse que o estuprador usou preservativo com o "intuito de não ser identificado pelo DNA".

O Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) investiga o caso. Já foram solicitadas as imagens do circuito interno de segurança do estacionamento, mas os vídeos ainda não foram enviados pela empresa responsável pelo local, segundo informações da políca.

Em nota, a advogada do estacionamento Well Park Ilana Martins contesta a versão da polícia, sobre a divulgação das imagens. "A empresa está colaborando ativamente com as investigações, tendo fornecido todas as filmagens, bem como documentos de entrada e saída de veículos", declarou a advogada.

Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia. O telefone é 3235-0000. O sigilo será garantido.

Em entrevista no sábado, 16, o delegado José Clodoaldo Lima, da 10ª Delegacia Territorial (10ª DT/Pau da Lima), informou que, ao sair do estacionamento, o assaltante levou a médica para o Banco do Brasil em Águas Claras para sacar dinheiro.

Ainda segundo ele, ao encontrar a agência fechada, ele dirigiu até um matagal no mesmo bairro e violentou a médica. Após a ação, o assaltante fugiu e a médica foi socorrida pela polícia por volta das 22h

adblock ativo